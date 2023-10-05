Здравствуйте, дорогие форумчанки. Познакомилась с мужчиной в интернете, привлек тем, что очень набожный.
Выходить ли за уголовника?
Комментарии
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Майя Maja
Судя по всему у него статья тяжкая. Она об этом подумала, прежде чем "спасать" его??? Сумасшедшая женщина,
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13 час.
Элина Морозова
Давно уже каждому пеньку известно. Что вся эта переписка-продукт коллективного творчества зеков в корыстных целях.
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13 час.
Майя Maja
Ну..как видишь не все с этим знакомы. Да и рассказать ей судя по всему некому. Одинокая совсем.У таких как правило и подруг -то не бывает умных((
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13 час.
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