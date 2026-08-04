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Александр Коган: «Валиева не планировалась как кандидат на участие в соревнованиях в Японии»

Гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что Камила Валиева не рассматривалась как кандидат на участие в турнире Kinoshita Cup в Японии.

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