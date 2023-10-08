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Столкновения продолжаются. Обстановка в Израиле и секторе Газа спустя сутки после начала боев

Столкновения продолжаются. Обстановка в Израиле и секторе Газа спустя сутки после начала боев

Что происходит в Израиле и секторе Газа спустя сутки после начала боев — в материале RTVI.<strong>В Израиле и секторе Газа вторые сутки не утихают боевые действия, вспыхнувшие в 50-летнюю годовщину начала Войны Судного дня.

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