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Спасатели потушили пожар в Шахтерском районе ДНР после обстрела со стороны ВСУ

Спасатели потушили пожар в Шахтерском районе ДНР после обстрела со стороны ВСУ

В ДНР произошел мощный пожар в Шахтерском районе. Очаг возгорания был на железнодорожной станции. Сотрудники МЧС справились с огнем.

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