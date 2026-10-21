После неудачных попыток приобрести готовые предприятия Tesla и SpaceX начали создавать Terafab с нуля и привлекать партнёров, рассчитывая выйти на выпуск 1 млн кремниевых пластин в месяц Илон Маск пытался купить производственные мощности Intel, TSMC и Micron, прежде чем приступить к созданию собственного комплекса по выпуску чипов Terafab, сообщает южнокорейское издание The Elec.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым