Польша. Психически больные люди с оружием: в Польше испугались "защитников" из США

Вик Норд

Нет,я конечно понимаю,что надежды на польских жолнежей маловато,ведь Польша имея одну из самых мощных армий Европы,продержались против Гитлера всего два месяца,но всё таки,любезные...,Польшу должна защищать Польша,где же ваш знаменитый капитан Клосс,который вместе с четырьмя танкистами(и Шариком) победил во второй Мировой войне? Какие союзники,какие такие войска НАТЫ(???),Бздышеки,вы не припухли там?