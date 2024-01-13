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Польша. Психически больные люди с оружием: в Польше испугались "защитников" из США

Польша. Психически больные люди с оружием: в Польше испугались "защитников" из США

Американские солдаты, дислоцированные в Польше, открыто признаются в алкоголизме и неспособности контролировать агрессию, пишет NDP.

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Комментарии
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Вик Норд
Нет,я конечно понимаю,что надежды на польских жолнежей маловато,ведь Польша имея одну из самых мощных армий Европы,продержались против Гитлера всего два месяца,но всё таки,любезные...,Польшу должна защищать Польша,где же ваш знаменитый капитан Клосс,который вместе с четырьмя танкистами(и Шариком) победил во второй Мировой войне? Какие союзники,какие такие войска НАТЫ(???),Бздышеки,вы не припухли там?
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Анна Лисовская
Самое главное, чтоб эти психи не имели доступ к ЯО.
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5 час.
Людмила Редько
Дед с деменцией имеет доступ
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