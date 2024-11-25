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Велемудр. Мир тесен.

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Откуда на Земле появились атланты?

Откуда на Земле появились атланты?

Что-то непонятное и загадочное стала представлять собой для ученых Красная планета. Чем больше ее изучают, тем больше оказывается тайн, ставящих в полный тупик.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Атланты сотрудничали с Марсианами и когда на Марсе произошла катастрофа, тогда Выжившие Марсиане попросили прибежище на Земле.
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16 час.
Валерий Холодок
Здравствуйте все. Здравствуйте, Александр Николаевич. Лично на мой взгляд у статьи не верный подход: размышление идёт от частного к общему, а необходимо наоборот, т.е. необходимо принять во внимание, что Солнечная система- это общая для всех Планет система, а управляется она не физической материей, как представлено в статье, а Духовным содержанием Мироздания. Человек- это часть этого содержания, неотъемлемая часть, а физическое тело Человека- это только оболочка, соответствующая оболочке всей Солнечной системы. А что касается нашей Планеты, так Земля росла и продолжает расти: https://regnum.ru/article/2461399?ysclid=m3wnvt0veb143979957 Всем всего доброго.
Рост Земли по данным точных наблюдений
Рост Земли по данным точных наблюдений
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15 час.
М
ММ
А еще в советское время изучали биоритмы человека, готовясь к длительным полетам в космос. Группа людей жила в помещении без доступа света с произвольным режимом дня. Часов тоже не было. Установили, что для человека  сутки по факту длятся 25 часов. Такие сутки на планете Марс. Ну и от предков осталось ощущение, что часа не хватает )
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13 час.

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