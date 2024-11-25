Откуда на Земле появились атланты?

Валерий Холодок

Здравствуйте все. Здравствуйте, Александр Николаевич. Лично на мой взгляд у статьи не верный подход: размышление идёт от частного к общему, а необходимо наоборот, т.е. необходимо принять во внимание, что Солнечная система- это общая для всех Планет система, а управляется она не физической материей, как представлено в статье, а Духовным содержанием Мироздания. Человек- это часть этого содержания, неотъемлемая часть, а физическое тело Человека- это только оболочка, соответствующая оболочке всей Солнечной системы. А что касается нашей Планеты, так Земля росла и продолжает расти: https://regnum.ru/article/2461399?ysclid=m3wnvt0veb143979957 Всем всего доброго.