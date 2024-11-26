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Картина дня. Финансы

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Сторонник союза с Россией лидирует на выборах в Румынии после обработки 95 процентов голосов

Сторонник союза с Россией лидирует на выборах в Румынии после обработки 95 процентов голосов

После подсчета более 95% бюллетеней сторонник союза с Россией Кэлин Джеорджеску продолжает обгонять премьера Марчела Чолаку в первом туре выборов главы Румынии, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК.

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