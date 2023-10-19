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Захарова отреагировала на угрозы военкору «Известий» Трушнину

Захарова отреагировала на угрозы военкору «Известий» Трушнину

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила о том, что украинские спецслужбы собирались совершить покушение на военкора «Известий» Валентина Трушнина.

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