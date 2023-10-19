Захарова отреагировала на угрозы военкору «Известий» Трушнину

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила о том, что украинские спецслужбы собирались совершить покушение на военкора «Известий» Валентина Трушнина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии