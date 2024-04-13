Глава Карелии: «Петромагазинска» больше нет»

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что Петрозаводск больше не заслуживает обидного прозвища «Петромагазинск», которое он получил в прошлом из-за большого количеств магазинов на фоне закрытия предприятий.
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