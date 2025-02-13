Царьград Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Globallookpress США намерены освободить Александра Винника и передать России в обмен на помилование американца Марка Фогеля.
Адвокат: США передадут России Винника в обмен на американца Фогеля
Комментарии
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сергей дружкин
заметьте!в обмен освобождают уголовника к себе на родину!друзья бандиты!
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21 час.
Валентина Литвяк
Не выгодный обмен. Поменяли целого разведчик США на одного своего уголовника, хотя бы на пучок, штук десять. Это же какой ценный кадр, в чем его ценность?
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18 час.
Татьяна Дугиль
Насколько я знаю, Винник - один из самых крутых наших айтишников, а никак не уголовник.
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16 час.
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