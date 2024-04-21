«Допросу мешает половик!»: как поэт Даниил Хармс доводил следователей НКВД до исступления

Писателя, поэта и драматурга Даниила Хармса не случайно называют гением бреда и мастером эпатажа. Не только его тексты, полные парадоксов и черного юмора, но и сам его облик, поступки и стиль жизни были подчинены законам жанра, который сегодня, в эпоху интернета, носит название «троллинга».