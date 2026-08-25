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Царьград

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Urals подорожала до премии к Brent

Urals подорожала до премии к Brent

Октябрьские партии Urals с поставкой в Индию предлагаются с премией до $1 за баррель к Dated Brent.Еще в сентябре поставки этого сорта продавались с дисконтом $1–2, а в начале июля скидка превышала $10 за баррель.

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