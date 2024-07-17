Кардиолог назвал причины обострения сердечно-сосудистых заболеваний

В России продолжает расти число людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. По данным Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Министерства здравоохранения России, около 40% населения страны страдает от этого вида недугов.
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