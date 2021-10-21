Деньги из мусора: какая техника помогает заработать на вывозе отходов

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, рынок спецтехники для вывоза мусора остается весьма активным, что только увеличивает конкуренцию среди ее производителей, ежегодно представляющих новые или усовершенствованные модели мусоровозов.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, рынок спецтехники для вывоза мусора остается весьма активным, что только увеличивает конкуренцию среди ее производителей, ежегодно представляющих новые или усовершенствованные модели мусоровозов.
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