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Деньги из мусора: какая техника помогает заработать на вывозе отходов

Деньги из мусора: какая техника помогает заработать на вывозе отходов

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, рынок спецтехники для вывоза мусора остается весьма активным, что только увеличивает конкуренцию среди ее производителей, ежегодно представляющих новые или усовершенствованные модели мусоровозов.

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