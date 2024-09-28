"В 9.00 пожар ликвидирован", - сообщили в МЧС. Спасатели локализовали возгорание в Новоаннинском лесничестве, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
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"В 9.00 пожар ликвидирован", - сообщили в МЧС. Спасатели локализовали возгорание в Новоаннинском лесничестве, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.