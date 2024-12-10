Загрутдинов: дольщикам передали 550 ключей от квартир в трех проблемных ЖК

Дольщики получили ключи от 549 квартир в трех проблемных жилых комплексах ТиНАО: «Троицк Е-39», «Остров Эрин» и в доме в районе Внуково (ранее известном как поселение Кокошкино), которые были введены в эксплуатацию в прошлом году.