Загрутдинов: дольщикам передали 550 ключей от квартир в трех проблемных ЖК

Дольщики получили ключи от 549 квартир в трех проблемных жилых комплексах ТиНАО: «Троицк Е-39», «Остров Эрин» и в доме в районе Внуково (ранее известном как поселение Кокошкино), которые были введены в эксплуатацию в прошлом году.
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