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Завораживающий Млечный Путь над Австралией показали в таймлапсе

Публикация от Ben Swanson (@benswansonphotography) Во время загрузки произошла ошибка.Как рассказал фотограф, он снимал небо (от захода солнца до восхода) в районе залива Ханимун Бэй, в национальном парке Фрейцинет на востоке Тасмании в Австралии.

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