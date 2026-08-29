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FiNE NEWS

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В Госдуме рассказали о новых законах, вступающих в силу в сентябре 2026 года

В сентябре 2026 года в России начнут действовать новые законодательные нормы, направленные на усиление контроля за деятельностью иностранных агентов и расширение социальной поддержки семей.

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