В Госдуме рассказали о новых законах, вступающих в силу в сентябре 2026 года

В сентябре 2026 года в России начнут действовать новые законодательные нормы, направленные на усиление контроля за деятельностью иностранных агентов и расширение социальной поддержки семей.
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