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Ночные поезда с одноместными купе запустили между Москвой и Петербургом

Ночные поезда с одноместными купе запустили между Москвой и Петербургом

На ночном железнодорожном маршруте из Москвы в Санкт-Петербург начали ходить поезда с новыми одноместными купе.

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