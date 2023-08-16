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Леброн, Дрэймонд и Рич Пол были замечены вместе в Торонто

Леброн, Дрэймонд и Рич Пол были замечены вместе в Торонто

Звезды НБА Леброн Джеймс («Лейкерс») и Дрэймонд Грин («Голден Стэйт»), а также представляющий их интересы агенты Рич Пол были замечены вместе в Торонто.

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