Украинские неонацисты взяли на себя ответственность за убийство экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион

Бывшая украинская политическая активистка Ирина Фарион была убита неизвестным 19 июля этого года. По данным правоохранительных органов, нападавший несколько раз выстрелил в нее во дворе ее дома во Львове.
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