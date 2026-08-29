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В США задержали экс-соратника Трампа Майло Яннопулоса за «нелегальное пребывание»

Быв­ший редак­тор Breitbart и неко­гда ярый сто­рон­ник Дональ­да Трам­па задер­жан сотруд­ни­ка­ми имми­гра­ци­он­ной служ­бы.

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