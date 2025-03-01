Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал раздутое самомнение на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом, поэтому он не станет искать способ восстановить отношения с ним и тем самым потащит страну на дно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии