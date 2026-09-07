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Нижегородская правда

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В Ботаническом саду Уфы повторно зацвели сирень и яблони

В Ботаническом саду Уфы повторно зацвели сирень и яблони

Осенью в Ботаническом саду Уфы наблюдается удивительное явление — вторичное цветение растений. Вновь распустились сирень, спиреи, чубушник, свидина, вейгела, шиловидные флоксы и другие растения.

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