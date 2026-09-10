Воробьи: Исчезли из городов? Вот реальное состояние дел

Помните раньше, когда кто-то из вас кормил голубей, к угощению слетались ещё и воробьи? Целой оравой прибывали, крали еду прямо из-под носа у неповоротливых гулей.
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- Воробьи: Исчезли ...
Помогите воробушкам, они такие милые.
Каждую зиму кормила их, сыпала корм в кормушки и они жили у меня во дворе, выводили птенцов, а вот сейчас их не видно. Посмотрю, что будет, когда наступят холода и придёт зима... Здоровья вам и всего доброго, и вашим семьям!
А мы не видим. Жалко, — весёлые птахи, весной особенно поднимали настроение.
В моём городе воробьи пропали сразу как начали косить траву
Неужели так???
неееее,у нас воробьёв много)))