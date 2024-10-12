Тюменский МФЦ нарушил закон при сдаче своих помещений в аренду

Тюменский «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» нарушил закон о защите конкуренции: сдавая место на своей территории под вендинговые автоматы учреждение отдало контракт арендатору, который не имел на это права, ущемив права бизнесмена, выигравшего торги.