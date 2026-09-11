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В Петербурге пассажир упал на пути на станции метро «Автово»

В Петербурге пассажир упал на пути на станции метро «Автово»

В Петербурге на станции метро «Автово» утром 11 сентября пассажир упал на пути. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

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