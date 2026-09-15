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0:4 от «Аль-Айна» – крупнейшее поражение «Аль-Насра» при Роналду

«Аль-Наср» потерпел крупнейшее поражение за четыре с половиной года. Команда Энджа Постекоглу сегодня была разгромлена «Аль-Айном» (ОАЭ) со счетом 0:4 в Лиге чемпионов Азии.

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