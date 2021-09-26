Закон и Порядок

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Украинец о России: «как три мои поездки полностью разорвали шаблоны о стране»

Украинец о России: «как три мои поездки полностью разорвали шаблоны о стране»

Только погружение в среду убеждает «незалежного» украинца в том, насколько чудовищно зомбирована его «родная» территория.

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Lora Некрасова
Не даром же говорят "Россия-матушка". Какую ещё страну в мире так называют издревле и до сих пор?
Леонид Руси
Хохлов оккупировали жиды-бандеровцы... и ездят им по ушам, а те, по простоте душевной верят агрессору... Что можно сказать про хохло-население? Идиёты!
Дед Воевода
Я люблю тебя, Россия, Дорогая наша Русь. Нерастраченная сила, Неразгаданная грусть
Дед Воевода
Я люблю тебя, Россия, Дорогая наша Русь. Нерастраченная сила, Неразгаданная грусть
Vladimir Lioubimcev
Наглосаксы разделяют славян и делают врагами. Разделяй и властвуй.... Тем курсом они целеустремленно и идут. И ЧТО ЖЕ СЛАВЯНЕ?!! Не хватает ума разгадать их злой умысел?
ТАМАРА СНЕЖКО (АНДРУШ)
спасибо за правду.
Tatyana Zaytseva
Не понимаю, как старое поколение зомбировалось так быстро.

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