Украинец о России: «как три мои поездки полностью разорвали шаблоны о стране»

Закон и ПорядокПолитикаУкраинец о России: «как три мои поездки полностью разорвали шаблоны о стране» Только погружение в среду убеждает «незалежного» украинца в том, насколько чудовищно зомбирована его «родная» территория.Вернуться к статье76НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьLora НекрасоваНе даром же говорят "Россия-матушка". Какую ещё страну в мире так называют издревле и до сих пор?Леонид РусиХохлов оккупировали жиды-бандеровцы... и ездят им по ушам, а те, по простоте душевной верят агрессору... Что можно сказать про хохло-население? Идиёты!Дед ВоеводаЯ люблю тебя, Россия, Дорогая наша Русь. Нерастраченная сила, Неразгаданная грустьДед ВоеводаЯ люблю тебя, Россия, Дорогая наша Русь. Нерастраченная сила, Неразгаданная грустьVladimir LioubimcevНаглосаксы разделяют славян и делают врагами. Разделяй и властвуй.... Тем курсом они целеустремленно и идут. И ЧТО ЖЕ СЛАВЯНЕ?!! Не хватает ума разгадать их злой умысел?ТАМАРА СНЕЖКО (АНДРУШ)спасибо за правду.Tatyana ZaytsevaНе понимаю, как старое поколение зомбировалось так быстро.Комментировать
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