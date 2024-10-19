Пленный ВСУ Чмиль: командование сказало, что путей отступления под Курском нет

РИА Новости/Павел Лисицын Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед тем как забросить своих солдат в Курскую область, заявило им, что пути для отступления из региона отрезаны, а эвакуации не будет.
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