Радомир Маркуш 27 декабря 2024 г., 18:21 Главкома Сырского пытаются убедить, что тероборона — это не просто «мясо» На фоне накала боев на Покровском и Кураховском направлениях незаслуженно мало освещается битва за Купянск и Заосколье, где с врагом сражается группировка «Запад», которая, согласно сводке нашего Минобороны, только за прошедшие сутки отправила к Бандере до 530 укровояк.