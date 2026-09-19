ANDREJ CUKIC/EPA/TASS У президента России Владимира Путина есть "рецепт" победы РФ над Западом. Об этом 19 сентября сообщает сербская газета "Печат".
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