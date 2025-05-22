Китай призывает США отказаться от системы ПРО "Золотой купол" ради глобальной стратегической стабильности -- МИД КНР

Пекин, 21 мая /Синьхуа/ -- Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в среду призвала США отказаться от разработки и развертывания глобальной системы противоракетной обороны "Золотой купол" и предпринять конкретные действия для укрепления стратегического взаимодоверия между державами и поддержания глобальной стратегической стабильности.
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