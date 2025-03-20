Франция в январе стала главным торговым партнером России в Евросоюзе

Франция в январе текущего года нарастила импорт из России до максимальных с конца 2022 года 507 миллионов евро, в результате она стала основным российским партнером в Евросоюзе, потеснив Германию, следует из данных Евростата.
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