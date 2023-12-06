Бизнес-омбудсмен Елена Гнетова встретилась с делегацией из Сахалинской области

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Карелия приняла участие в Круглом столе с участием официальной делегации Сахалинской области по вопросам межрегионального обмена опытом в области брендирования местной продукции.
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