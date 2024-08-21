Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Признание офицера: Подпись генерала Попова приказал подделать старший по званию

Признание офицера: Подпись генерала Попова приказал подделать старший по званию

Фото: коллаж Царьграда СК не стал возбуждать дело из-за поддельной подписи генерала Попова, рассказал адвокат.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Следствие разберется.
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3 час.
Владислав Владислав
У вас есть достоверная информация о ходе следствия ? Наверняка нет, так зачем Вы мешаете следствию, публично высказывая неквалифицированное и неаргументированное мнение ?
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3 час.
Владислав Владислав
У вас есть достоверная информация о ходе следствия ? Наверняка нет, так зачем Вы мешаете следствию, публично высказывая неквалифицированное и неаргументированное мнение ?
Ответить
3 час.

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