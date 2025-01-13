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Русская весна

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Медведев высказался о возможности германского сценария для будущего Украины

Медведев высказался о возможности германского сценария для будущего Украины

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что «германский вариант» будущего раздела Украины в перспективе возможен только в виде присоединения остатков украинских земель к РФ, об этом российский политик написал в своем Telegram-канале.

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