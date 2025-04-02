БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Фрегат USS Constellation (FFG-62) и его проблемы

Фрегат USS Constellation (FFG-62) и его проблемы

Проектный облик корабля FFG(X) / Constellation-class Военно-морские силы США планируют в будущем построить крупную серию перспективных фрегатов типа Constellation, и в прошлом году состоялась закладка головного корабля.

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