МВД: В Подмосковье произошло ДТП с участием пяти машин, один водитель погиб ДТП. Обложка © Telegram / Подмосковная полиция В Московской области на 61-м километре трассы М-12 столкнулись грузовой автомобиль и четыре легковые машины.
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