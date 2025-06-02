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МВД: В Подмосковье произошло ДТП с участием пяти машин, один водитель погиб

МВД: В Подмосковье произошло ДТП с участием пяти машин, один водитель погиб

МВД: В Подмосковье произошло ДТП с участием пяти машин, один водитель погиб ДТП. Обложка © Telegram / Подмосковная полиция В Московской области на 61-м километре трассы М-12 столкнулись грузовой автомобиль и четыре легковые машины.

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