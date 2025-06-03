AirPods Pro 2 получили функцию защиты слуха — теперь они не просто наушники, а персональный аудиофильтр

С обновлением iOS 18.1 беспроводные наушники AirPods Pro 2 превратились в настоящую лабораторию в ушах: Apple добавила три функции, ориентированные на здоровье — Hearing Aid (поддержка слуха), Hearing Test (аудиодиагностика) и Hearing Protection (защита слуха).