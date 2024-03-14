Общественный штаб по наблюдению за выборами в дни голосования организует горячую линию для нижегородцев

С 15 по 17 марта с 8.00 до 20.00 в региональном Общественном штабе по наблюдению за выборами Президента России будет работать горячая телефонная линия для приема обращений граждан о возможных нарушениях в ходе голосования.
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