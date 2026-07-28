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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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За Савиньо «Тоттенхэм» может заплатить «Сити» 60+ млн фунтов. Работа над сделкой идет

« Тоттенхэм » занимается трансфером Савиньо. Сообщалось, что вингер уведомил « Манчестер Сити » о желании сменить команду ради дополнительного игрового времени.

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