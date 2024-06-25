Ружейные патроны для борьбы с БПЛА от компании «Техкрим»

Дробовые патроны для борьбы с БПЛА - "Жирный гусь КС" и "12/76 Служебный" В зоне проведения Спецоперации российские войска сталкиваются с большим количеством вражеских БПЛА легкого класса разведывательного и ударного назначения.
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