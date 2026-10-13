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The Eurasia Daily news agency

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The Russian Ambassador suggested a different logic to the Bulgarian authorities: If the attacks of the ships are a provocation

The Russian Ambassador suggested a different logic to the Bulgarian authorities: If the attacks of the ships are a provocation

The head of the Bulgarian government held a meeting with the Russian ambassador. Eleonora Mitrofanova suggested that Rumen Radev take into account other logic after attacks on ships near the country's territorial waters in the Black Sea.

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