Роднина призвала провести новый отбор фигуристов в России

Зампредседателя Комитета ГД по международным делам, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина («Единая Россия») заявила, что только по итогам специального отбора можно будет назвать спортсменов, которые выступят за Россию на международной арене, так как прежние достижения уже не дают полного представления о текущем уровне подготовки фигуристов.