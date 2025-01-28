В Беларуси запустят производство нового седана Geely: его уже продают в России

По данным инсайдеров, на заводе СЗАО «Белджи» в Борисове в скором времени будет запущено серийное производство бизнес-седана Geely Preface: на автомобиль уже получение ОТТС (Одобрение типа транспортного средства).
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