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В Беларуси запустят производство нового седана Geely: его уже продают в России

По данным инсайдеров, на заводе СЗАО «Белджи» в Борисове в скором времени будет запущено серийное производство бизнес-седана Geely Preface: на автомобиль уже получение ОТТС (Одобрение типа транспортного средства).

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