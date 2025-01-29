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Взяточники с высоким статусом: прокуратура Приморья озвучила самые громкие уголовные дела

Взяточники с высоким статусом: прокуратура Приморья озвучила самые громкие уголовные дела

Наиболее резонансными разбирательствами в Приморье за 2024 год стали уголовные дела о преступлениях чиновников, в частности представителей различных органов власти, заявил первый заместитель прокурора Приморского края Дмитрий Попов в беседе с «Вести Приморье», сообщает PRIMPRESS.

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