Взяточники с высоким статусом: прокуратура Приморья озвучила самые громкие уголовные дела

Наиболее резонансными разбирательствами в Приморье за 2024 год стали уголовные дела о преступлениях чиновников, в частности представителей различных органов власти, заявил первый заместитель прокурора Приморского края Дмитрий Попов в беседе с «Вести Приморье», сообщает PRIMPRESS.