Криптоинвесторы EthereumMax (EMAX) получили последний шанс на участие в иске против знаменитостей

Инвесторам криптовалюты EthereumMax (EMAX), подавшим коллективный иск, была предоставлена последняя возможность изменить свои претензии и обвинения в адрес известных знаменитостей, которых они обвиняли в продвижении этой ныне несуществующей цифровой валюты.
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