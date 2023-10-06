Криптоинвесторы EthereumMax (EMAX) получили последний шанс на участие в иске против знаменитостей

Инвесторам криптовалюты EthereumMax (EMAX), подавшим коллективный иск, была предоставлена последняя возможность изменить свои претензии и обвинения в адрес известных знаменитостей, которых они обвиняли в продвижении этой ныне несуществующей цифровой валюты.