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Нескучные технологии

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Ученые обнаружили экзопланеты с плотностью сладкой ваты

Ученые обнаружили экзопланеты с плотностью сладкой ваты

Международная команда астрономов, работавшая под эгидой Оксфордского университета, совершила удивительное открытие: две уникальные экзопланеты, чья плотность оказалась ниже, чем у любимой детьми сахарной ваты.

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