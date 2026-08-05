Ученые обнаружили экзопланеты с плотностью сладкой ваты

Международная команда астрономов, работавшая под эгидой Оксфордского университета, совершила удивительное открытие: две уникальные экзопланеты, чья плотность оказалась ниже, чем у любимой детьми сахарной ваты.
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